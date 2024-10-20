Адвокат дала рекомендации, как защитить себя при обыске

Каждый из нас может оказаться в ситуации, когда ранним утром в дверь позвонили и на пороге оказались сотрудники правоохранительных органов, которые предъявив документы, пришли проводить обыск у вас дома или в офисе. Что делать в такой ситуации, «Газете.Ru» рассказала Людмила Елизарова, адвокат Московской городской коллегии адвокатов.

«Сохраняйте спокойствие, не оскорбляйте пришедших к вам. Не следует сразу открывать дверь и впускать сотрудников правоохранительных органов в помещение, однако ни при каких обстоятельствах, нельзя говорить о том, что вы отказываетесь впускать пришедших, поскольку, согласно ч. 7 ст. 210 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ), в этом случае правоохранители имеют право вскрыть помещение и войти в него принудительно», — объяснила адвокат.

Однако важным аргументом для вас будет являться, если сотрудники правоохранительных органов прибыли к вам в неурочное время. Согласно требованиям законодательства, обыск может проводиться с 6:00 до 22:00, следовательно, если к вам приехали в 4:00, то вы можете заявить, что готовы впустить сотрудников правоохранительных органов в 6:00.

Также следует максимально оперативно связаться с адвокатом, который сможет приехать к вам для участия в обыске.

«Необходимо выяснить у сотрудников, из какого отдела они прибыли, и до приезда адвоката уточнить по телефону действительно ли пришедшие являются сотрудниками, кто и с какой целью их направил. После входа сотрудников в помещение потребовать их представиться, по возможности записать их фамилии и номера удостоверений. Важно знать и помнить, что в ходе обыска сотрудники не имеют право обыскивать вас, поскольку обыск в жилище или ином помещении не предусматривает личный обыск, поэтому можете поставить свой телефон на беззвучный режим и положить его в карман одежды, а впоследствии передать его вашему адвокату,» — сказала эксперт.

Прежде чем приступить к обыску, следователь обязан ознакомить вас с постановлением о производстве обыска. Если обыск проводится в жилище, то простого постановления следователя недостаточно для его проведения, в соответствии с ч. 3 ст. 186 УПК РФ он проводится на основании судебного решения, с которым вы также должны быть ознакомлены.

«Попросите у следователя разъяснить, что именно послужило основанием для производства обыска и какие предметы или документы интересуют органы предварительного расследования. В соответствии с ч. 5 ст. 186 УПК РФ в случае добровольной выдачи предметов и документов следователь имеет право не проводить обыск», — рекомендовала она.

В ходе обыска могут быть использованы средства фото- и видеофиксации как самим следователем, так и кем-то из ваших родственников или адвокатом, об этом можно заявить устное ходатайство, следователь не имеет права его отклонить.

Внимательно следите за ходом обыска, а также за действиями участников, в том числе и понятых, поскольку очень часто возникают ситуации, когда понятые являются заинтересованными лицами.

«Обязательно фиксируйте все нарушения, которые на ваш взгляд были допущены в ходе обыска, чтобы впоследствии внести их протокол в качестве замечаний и при необходимости подготовить почву для признания результатов обыска недопустимым доказательством. Знакомьтесь с протоколом обыска и приносите на него замечания, если вы с чем-то не согласны. Обязательно потребуйте предоставить вам копию протокола обыска», — резюмировала адвокат.

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