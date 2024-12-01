Участники протестов в Тбилиси перекрыли дорогу

Участники оппозиционного митинга, который проходит в столице Грузии — Тбилиси с 30 ноября, после разгона на проспекте Руставели дошли до Тбилисского государственного университета, заняв проезжую часть перед ним. Об этом сообщает РИА Новости.

30 ноября сторонники оппозиции собрались у парламента Грузии, откуда их оттеснили силовики. Ночь на 1 декабря митингующие провели на проспекте Руставели, откуда утром они были вытеснены спецназом. После этого толпа двинулась в сторону высшего учебного заведения.

Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Европейском союзе до 2028 года.

Накануне глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что грузинские власти полны решимости не допустить на протестах в Тбилиси «украинского сценария», поскольку осознают, чем могут закончиться протесты оппозиции.

Ранее на фоне протестов подал в отставку четвертый посол Грузии.