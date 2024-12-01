Школьник попал в больницу с ожогом кисти после того, как высушил собаку феном

Ребенка из Волгоградской области госпитализировали после того, как он решил сушить собаку феном. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в поселке Новониколаевском. По данным источника, десятилетний мальчик решил искупать питомца, после чего высушить его. Когда школьник решил воспользоваться феном, прибор замкнуло и четвероклассника ударило током.

Приехавшие на место медики направили пострадавшего в больницу, ребенку диагностировали ожог левой кисти. На данный момент пациенту оказывают всю необходимую помощь.

До этого в Перми 11-летнюю школьницу ударило током, когда она схватилась за одну из опор козырька. Ребенка госпитализировали с электротравмой, причиной которой могла стать утечка напряжения из домовой сети.

Мать ребенка обратилась в суд, который выиграла. Управляющая компания выплатит 50 тысяч рублей семье и 25 тысяч рублей штрафа.

Ранее собаку-поводыря ударило током в новосибирском троллейбусе.