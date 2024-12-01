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Школьник попал в больницу с ожогом кисти после того, как высушил собаку феном

SHOT: в Волгоградской области мальчика ударило током, когда он сушил собаку

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Christian Ohde/Global Look Press

Ребенка из Волгоградской области госпитализировали после того, как он решил сушить собаку феном. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в поселке Новониколаевском. По данным источника, десятилетний мальчик решил искупать питомца, после чего высушить его. Когда школьник решил воспользоваться феном, прибор замкнуло и четвероклассника ударило током.

Приехавшие на место медики направили пострадавшего в больницу, ребенку диагностировали ожог левой кисти. На данный момент пациенту оказывают всю необходимую помощь.

До этого в Перми 11-летнюю школьницу ударило током, когда она схватилась за одну из опор козырька. Ребенка госпитализировали с электротравмой, причиной которой могла стать утечка напряжения из домовой сети.

Мать ребенка обратилась в суд, который выиграла. Управляющая компания выплатит 50 тысяч рублей семье и 25 тысяч рублей штрафа.

Ранее собаку-поводыря ударило током в новосибирском троллейбусе.

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