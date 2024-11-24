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Собаку-поводыря ударило током в новосибирском троллейбусе

kp.ru: в Новосибирске собака-поводырь получила удар током в троллейбусе

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Real_life_photo/Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирске лабрадор-поводырь получил удар током, когда заходил вместе со слабовидящей хозяйкой в троллейбус. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел днем 22 ноября на троллейбусной остановке. Россиянка возвращалась с работы вместе со своей собакой-поводырем, когда животное ударило током.

«Нелси поставила лапы на платформу троллейбуса и завизжала. Я дернула ее за шлейку, троллейбус закрыл двери и уехал», — рассказала Анастасия Лю, хозяйка животного.

Видимых травм собака не получила, но находится в сильном стрессе. Хозяйка лабрадора обратилась с жалобой к руководству компании-перевозчика, там заявили, что троллейбус прошел предрейсовой осмотр и находился в исправном состоянии.

До этого сообщалось, что поездка в троллейбусе закончилась реанимацией для 83-летней жительницы Петербурга. Водитель общественного транспорта резко затормозил, и пенсионерка ушиблась, получив травмы. В результате пожилую пассажирку госпитализировали. Врачи диагностировали у нее острое нарушение кровообращения в мозгу и поместили в отделение нейрореанимации.

Ранее женщину ударило током в новосибирском троллейбусе.

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