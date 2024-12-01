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В Севастополе упал лифт с пассажиркой

Женщину госпитализировали в Севастополе после падения лифта

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Следователи устанавливают обстоятельства травмирования жительницы Севастополя в результате падения лифта. Об этом сообщается в Telegram-канале СК по региону.

Инцидент произошел в многоквартирном доме на Лабораторном шоссе. В результате падения лифта 34-летняя женщина, которая находилась в кабине, получила различные повреждения и была госпитализирована.

К данному моменту следователи провели осмотр места происшествия, опросили жильцов и представителей управляющей компании, они также назначили соответствующие экспертизы.

И.о. руководителя Главного следственного управления Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело по статье о выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и дать всестороннюю оценку действиям лиц, ответственных за обслуживание и ремонт лифта.

В рамках дела будут проверены сообщения жильцов в соцсетях о длительных перебоях в работе лифта и жалобы на бездействие уполномоченных служб, добавили в СК.

В сентябре заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила, что в 2025 году в стране могут остановить около 130 тысяч лифтов. На их замену не хватает средств, заявила депутат.

Ранее в Махачкале рабочий упал в шахту лифта из-за халатности прораба.

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