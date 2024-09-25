В российских домах могут начать массово останавливать лифты

В 2025 году Ростехнадзор может остановить до 130 тысяч нуждающихся в ремонте лифтов из-за сильного физического износа. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По словам депутата, российские власти изначально рассчитывали заменить порядка 130 тысяч лифтов к 2025 году, однако на реализацию этого не хватит средств, поэтому было принято решение сдвинуть крайний срок до 2030 года.

При этом Разворотнева признала, что часть из выработавших срок эксплуатации лифтов может «не дожить» до ремонта.

«У нас раньше не было ведомства, которое контролировало бы физический износ лифтов. С марта прошлого года этим активно занимается Ростехнадзор — и я думаю, в какой-то момент он просто начнет массово останавливать лифты, и люди будут ходить пешком», — предположила парламентарий.

Депутат подчеркнула, что остановка вряд ли коснется того оборудования, которое обслуживали по правилам и ремонтировали в срок, однако часть лифтов «безусловно будет остановлена».

В начале сентября в Минэнерго РФ заявили, что сфера электроэнергетики в РФ получает недостаточно финансирования.

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