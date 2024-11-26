Халатность прораба привела к падению рабочего в шахту лифта в Махачкале

В Махачкале рабочий получил тяжелые травмы, упав в шахту лифта из-за халатности прораба. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел во время строительства 13-этажного дома. Прораб не проконтролировал, чтобы в шахте лифта соорудили защитные ограждения, когда происходила установка подъемника. Согласно правилам, ограждения должны стоять на каждом этаже, однако их не было и ответственный был об этом осведомлен.

Через месяц после начала работ один из строителей провалился в шахту лифта и пролетел с пятого до первого этажа. Рабочий выжил, но получил тяжелые травмы. В отношении прораба возбудили уголовное дело, его признали виновным и назначили в качестве наказания штраф в размере 50 тысяч рублей.

До этого в Тюмени рабочий упал с большой высоты, занимаясь заливкой бетонных перекрытий. Руководство не контролировало работников и процесс труда.

Ранее рабочего придавило кабиной лифта во время ремонта в больнице.