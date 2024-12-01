В баре Петербурга иностранец ударил россиянина ножом в живот

Жителя Петербурга госпитализировали после посещения бара. Об этом сообщает управление МВД в регионе.

Инцидент произошел в Шушарах, на Новгородском проспекте. По версии полиции, в заведении между двумя компаниями возник конфликт, позже ссора переросла в драку. Предположительно, удар ножом нанес 38-летний мужчина.

В результате пострадавший получил ножевое ранение в живот, его направили в больницу. О состоянии россиянина и других подробностях информации нет.

«Сотрудниками полиции были задержаны и доставлены в отдел полиции семеро граждан одного из государств Южного Кавказа», – поделились в ведомстве.

Известно, что среди них находится и предполагаемый нападавший. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Петербурге задержали мужчину в военной форме, который с ножом ворвался в магазин и потребовал у продавца телефон и деньги из кассы. Женщина закричала, ее услышал прохожий и выбил оружие из руки нападавшего.

Ранее многодетная россиянка угрожала ножом полицейским, пришедшим к ней с проверкой.