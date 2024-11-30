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Военный с ножом ворвался в магазин в Петербурге

«78.ru»: в Петербурге военный с ножом ворвался в магазин продуктов

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Невском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства попытки ограбления магазина, налетчика скрутил прохожий. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в торговой точке по улице Бадаева, в помещение магазина вошел мужчина в военной форме. Он под угрозой ножа потребовал у продавца телефон и деньги из кассы. Крики продавца услышал прохожий, мужчина выбил нож из рук злоумышленника и задержал его.

Прибывшие на место правоохранители доставили агрессора в отдел полиции, им оказался 37-летний уроженец Саратовской области, стрелок военной части из Калининграда. Он был доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что жительница Башкирии совершила ограбление магазина ради мягкой игрушки. Покупательница в заляпанной кровью кофте и с опухшей губой заявила, что достанет из кармана нож. Продавщица испугалась ее маргинального вида и поверила угрозам неизвестной, которая выбрала плюшевого медведя и покинула магазин.

Ранее вооруженный мужчина ворвался в салон и потребовал бесплатный массаж.

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