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Многодетная россиянка угрожала ножом полицейским, пришедшим к ней в квартиру с проверкой

Мать троих малолетних детей угрожала ножом полицейским под Владимиром

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Depositphotos

Жительница Кольчугино угрожала ножом сотрудникам полиции. Об этом сообщает СУ СКР по Владимирской области.

По данным следствия, 12 ноября сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Кольчугинскому району пришли домой к матери троих малолетних детей, чтобы проверить сообщение о ненадлежащем исполнении ею родительских обязанностей.

Открыв дверь, 24-летняя женщина начала демонстрировать нож и размахивать им перед стражами порядка. Она продолжила угрожать оружием силовикам, вызванным на место происшествия, и те применили против многодетной матери спецсредства.

По факту произошедшего ведется проверка, сотрудники органов системы профилактики изучают условия, в которых растут дети женщины. В отношении нее самой возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителей власти.

Ранее в США полицейские выстрелили в женщину с двухмесячным ребенком на руках.

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