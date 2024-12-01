В Турции задержали самолет из-за драки пассажиров

В Турции на час задержали авиарейс Измир — Стамбул из-за драки пассажиров. Об этом сообщил портал гражданской авиации Hava sosyal Media.

По данным канала, причиной инцидента стало неоднократное соприкосновение ног мужчин. Ноги пассажира, сидящего сзади, постоянно касались пассажира впереди. Недовольный этим мужчина, сидящий впереди, несколько раз кричал и предупреждал, но соприкосновения не прекращались.

Словесная перепалка мужчин переросла в драку. Пассажир, сидевший впереди, встал и набросился на оппонента, сидевшего сзади. Сестра одного из конфликтующих вмешалась в спор и напала на противника своего брата, облив его водой.

Из-за инцидента самолет вернулся в терминал, а буйных пассажиров высадили из самолета. Из-за них рейс задержали примерно на час, уточнило издание.

До этого в Панаме пассажир самолета попытался открыть дверь в полете. Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании Copa Airlines, вылетевшем из Бразилии в Панаму. За несколько минут до приземления один из пассажиров попытался взять в заложники бортпроводника и хотел открыть дверь. В ходе завязавшейся драки мужчину пристегнули к креслу пластиковыми наручниками, а после приземления его забрали сотрудники полиции.

Ранее в Италии самолет вернулся в аэропорт из-за столкновения с птицами.