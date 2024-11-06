В Панаме пассажир самолета попытался открыть дверь во время полета

В Панаме пассажир самолета попытался открыть дверь в полете и был нейтрализован силами экипажа, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании Copa Airlines, вылетевшем из Бразилии в Панаму. За несколько минут до приземления один из пассажиров попытался взять в заложники бортпроводника и хотел открыть дверь.

Злоумышленник был нейтрализован членами экипажа и другими пассажирами. В ходе завязавшейся драки мужчину пристегнули к креслу пластиковыми наручниками, а после приземления его забрали сотрудники полиции.

Авиакомпания опубликовала заявление, в котором поблагодарила экипаж и остальных людей на борту за быстрое реагирование и соблюдение протоколов безопасности, что обеспечило защиту всех пассажиров.

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