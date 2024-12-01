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В Литве вступил в силу новый регламент пересечения границы с РФ большегрузами

В Литве ввели предварительную регистрацию фур для пересечения границы с РФ

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Виталий Невар/РИА Новости

С 1 декабря в Литве начал действовать новый порядок оформления документов для водителей большегрузов, желающих пересечь границу с Россией или Белоруссией. Как пишет ТАСС, теперь водителям придется проходить предварительную онлайн-регистрацию.

Уточняется, что водителям, не прошедшим регистрацию, придется оформлять электронный документ на ближайшее свободное время.

Литовские власти полагают, что их инициатива уменьшит очереди на КПП и укрепит безопасность литовской границы.

Порядок транспортировки грузов через литовскую границу давно вызывает дискуссии между Литвой и Россией. Так, в апреле тогдашний врио Федеральной таможенной службы РФ обвинил страны Прибалтики и Финляндию в саботаже международной торговли и умышленном создании очередей из фур на границе с Россией.

По данным ФТС России, очереди из большегрузов на российско-латвийской границе выросли из-за принятого правительством Литвы решения закрыть в одностороннем порядке два пункта пропуска на границе с Белоруссией. Из-за этого водители перестроили маршруты и поехали на пункты на границе РФ и Латвии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД Белоруссии предложил ЕС вместе бороться с нелегальной миграцией.

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