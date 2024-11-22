МИД Белоруссии предложил ЕС вместе бороться с нелегальной миграцией

В странах Европейского союза услышали предложение Минска по сотрудничеству на тему борьбы с нелегальной миграцией. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков, передает РИА Новости.

«Определенные круги со стороны стран той глубинной, старой Европы, для которых проблема нелегальной миграции действительно проблема, пошли по пути встречного нащупывания подходов», — заявил дипломат.

Рыженков добавил, что тема неинтересна соседям Белоруссии из числа стран Евросоюза, так как для Польши, Латвии и Литвы. По словам дипломата, эта миграция является способом «надуть свой экономический и политический пузырь».

Также глава МИД Белоруссии отметил, что прибалтийские республики вместе с Польшей предпринимают разные попытки с целью продемонстрировать, что они «сдерживают орды беженцев», чтобы «выбить средства из Евросоюза».

12 июня сообщалось, что в частных домах, расположенных в агрогородке Колодищи под Минском, сотрудниками правоохранительных органов были задержаны 54 нелегальных мигранта. Белорусские визы у граждан отсутствовали, в связи с чем нелегалы были привлечены к административной ответственности.

В сентябре Пограничная служба Польши заявила об активизации нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией.

Ранее политолог рассказал, почему в Европе не рады мигрантам.