Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД Белоруссии предложил ЕС вместе бороться с нелегальной миграцией

Рыженков: в Европе услышали предложение Минска о борьбе с нелегальной миграцией

close
president.gov.by

В странах Европейского союза услышали предложение Минска по сотрудничеству на тему борьбы с нелегальной миграцией. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков, передает РИА Новости.

«Определенные круги со стороны стран той глубинной, старой Европы, для которых проблема нелегальной миграции действительно проблема, пошли по пути встречного нащупывания подходов», — заявил дипломат.

Рыженков добавил, что тема неинтересна соседям Белоруссии из числа стран Евросоюза, так как для Польши, Латвии и Литвы. По словам дипломата, эта миграция является способом «надуть свой экономический и политический пузырь».

Также глава МИД Белоруссии отметил, что прибалтийские республики вместе с Польшей предпринимают разные попытки с целью продемонстрировать, что они «сдерживают орды беженцев», чтобы «выбить средства из Евросоюза».

12 июня сообщалось, что в частных домах, расположенных в агрогородке Колодищи под Минском, сотрудниками правоохранительных органов были задержаны 54 нелегальных мигранта. Белорусские визы у граждан отсутствовали, в связи с чем нелегалы были привлечены к административной ответственности.

В сентябре Пограничная служба Польши заявила об активизации нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией.

Ранее политолог рассказал, почему в Европе не рады мигрантам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами