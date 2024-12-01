На свободу выйдет убийца — один из последних приговоренных в РФ к смертной казни

Убийца-рецидивист Анвар Масалимов, который был приговорен к смертной казни, готовится выйти на свободу. Об этом сообщило РИА Новости.

В 1980 году Масалимов получил первый срок — его приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство собутыльника ножом. В 1991 году, за четыре года до завершения срока, его выпустили по УДО (условно-досрочное освобождение).

Однако почти сразу после освобождения он убил пенсионера, у которого снимал комнату в частном доме. Все произошло во время распития алкоголя. Во время ссоры Масалимов задушил пенсионера и решил избавиться от тела, бросив его в печь. Соседям он говорил, что тот уехал на заработки.

В октябре 1992 года суд признал его «особо опасным рецидивистом» и приговорил к исключительной мере наказания — смертной казни. Масалимов ждал расстрела шесть лет и на фоне подготовки Россией входа в Совет Европы, одним из условий которого был запрет смертной казни, получил пожизненное.

Он требовал смягчить приговор, и в 2016 году жалобу удовлетворили. Преступник вышел на свободу 22 июня 2016 года и, как отмечает агентство, стал одним из немногих, кому удалось не только избежать смертной казни, но и освободиться из заключения. По данным ФСИН, к 2018 году всего шести заключенным пересмотрели приговор после гуманизации уголовных наказаний.

В 2019 году рецидивиста снова отправили в колонию. На этот раз ему дали пять лет после того, как на одном из застолий он повздорил с хозяином квартиры и не менее пяти раз ударил его ножом. Пострадавшего удалось спасти.

Ни по одному из обвинений Масалимов вину не признал.

В октябре сообщалось, что его могут освободить перед Новым годом.

Ранее в Астрахани задержали недавно вышедшего на свободу убийцу.