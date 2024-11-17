В Астрахани задержали недавно вышедшего на свободу убийцу

В Астрахани полиция задержала серийного убийцу Вагана Сафаряна, который орудовал в городе в 90-х и начале нулевых. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, сейчас Сафаряну 63 года. В первый раз он был задержан в 2004 году. Тогда за убийство человека он отправился в колонию строгого режима на 19 лет. Отбывая срок, преступник долго добивался смягчения наказания — он усердно работал, участвовал в спортивных турнирах в колонии, ухаживал за клумбами и получил восемь поощрений за хорошее поведение. Вследствие этого Сафаряна выпустили и отправили на принудительные работы немного раньше окончания срока — в 2023 году.

Как пишет SHOT, на свободе Сафарян активно искал себе женщину. В соцсетях он заявлял, что ему нужна жизнерадостная и веселая красотка в возрасте до 55 лет. Однако вскоре следователи доказали причастность Сафаряна к двойному убийству 26-летней давности. По данным правоохранителей, в 1998 году он ворвался в квартиру семьи на улице Яблочкова в Астрахани, удавкой задушил мать и дочь, а после забрал из жилища все находящиеся там наличные — 45 тысяч рублей.



В настоящее время Сафарян задержан и помещен под арест. Ему вменяют статью «Убийство двух и более лиц».

В сентябре SHOT сообщал, что маньяк-иконописец, отсидевший 10 лет за убийство 37 человек, похитил свою четырехлетнюю дочь из детского сада в Москве и скрылся. Как рассказал бывшая жена преступника, найти ребенка удалось спустя четыре дня в Павловском Посаде, где живет ее бабушка.

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