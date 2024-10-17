Известного убийцу-расчленителя могут освободить из колонии к Новому году

Убийцу-рецидивиста Анвара Масалимова, отбывающего в башкирской колонии наказание за причинение тяжкого вреда здоровью человека, могут освободить перед Новым годом. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

По данным журналистов, в настоящее время Масалимов находится в исправительной колонии №3 в Башкирии и должен выйти на свободу уже в декабре 2024 года.

Всего Масалимов совершил два убийства. В конце 1970-х мужчина напился, поссорился со своим коллегой, зарезал его и сел за это на 15 лет, освободившись в 1991 году.

В 1991-м Масалимов аналогичным образом убил пенсионера, у которого снимал комнату. В этот раз он попытался избавиться от тела, расчленив его. Убийцу сдали милиции соседи его жертвы. Сначала его приговорили к смертной казни, затем, после введения моратория, — к пожизненному сроку.

Впоследствии Масалимов добился смягчения наказания и вышел по УДО в 2016 году. Два года спустя мужчина вновь ударил ножом человека в пьяной потасовке. Его приговорили к пяти годам тюрьмы.

Ранее появлялась информация о том, что киллер Леша Солдат может выйти по УДО из российской колонии, однако эти сообщения были опровергнуты.