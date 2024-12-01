Мэр Киева сообщил о работе средств ПВО

В Киеве на Украине сработали средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!» — написал он.

30 ноября сообщалось о взрывах в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне.

27 ноября в подконтрольном украинским властям городе Херсоне также были слышны взрывы.

Днем ранее руководитель штаба Совета обороны Тернопольской области и мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что в городе повреждена электрическая инфраструктура и пропал свет.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.