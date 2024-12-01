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Житель Великобритании выиграл в лотерею и стал мультимиллионером

Daily Mail: в Великобритании неизвестный выиграл £177 млн в лотерею EuroMillions

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Пресс-служба Национальной Лотереи

В Великобритании не названный участник лотереи EuroMillions выиграл 177 млн фунтов стерлингов (примерно 24,3 млрд рублей). Об этом сообщила газета Daily Mail.

По данным журналистов, неизвестный стал мультимиллионером во время розыгрыша, который прошел во вторник, 26 ноября, где победной комбинацией стали 7, 11, 25, 31 и 40.

Однако некоторые СМИ сначала опубликовали список номеров с ошибкой, поэтому представители лотереи были вынуждены выступить с дополнительным обращением по этому поводу.

Джекпот в 177 млн фунтов стал третьим по величине за всю историю лотерей в Великобритании. При этом победитель имеет право оставаться анонимным.

До этого в США мужчина выиграл джекпот в лотерею, девять лет играя одними и теми же числами. В Лексингтоне, штат Кентукки, местный житель Билли Гленн теперь до конца жизни будет получать каждый месяц по $25 тысяч.

Ранее американка американка купила 18 лотерейных билетов и выиграла $180 тысяч.

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