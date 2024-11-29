Мужчина 9 лет играл одними и теми же числами в лотерею и выиграл джекпот

В США мужчина выиграл джекпот в лотерею, девять лет играя одними и теми же числами, пишет UPI.

В Лексингтоне, штат Кентукки, местный житель Билли Гленн стал обладателем джекпота в лотерее и теперь до конца жизни будет получать каждый месяц по $25 тысяч. Уникальность этого события заключается в том, что Гленн использовал один и тот же набор чисел на протяжении девяти лет и семи месяцев.

Цифры, выбранные американцем, имеют для него особое значение, рассказал он. Они символизируют не только различные годовщины, но и номера на майках его любимых игроков в бейсболе.

«Я просто ждал своей мечты», — поделился он с представителями лотереи, признавая, что столь значительная сумма поможет ему погасить долги и реализовать некоторые планы по ремонту дома.

Ранее американка американка купила 18 лотерейных билетов и выиграла $180 тысяч.