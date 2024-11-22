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Американка купила 18 лотерейных билетов и выиграла $180 тысяч

UPI: американка выиграла $180 тысяч, купив 18 лотерейных билетов

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Shutterstock

В США женщина купила 18 лотерейных билетов и выиграла $180 тысяч, пишет UPI.

Жительница Вашингтона выиграла $180 тысяч, купив 18 лотерейных билетов. Она рассказала, что отдала предпочтение комбинации чисел, которые имеют для нее особое значение — день рождения и важный момент в ее жизни, когда она получила «второй шанс».

Американка вспоминает, что не могла сдержать эмоции и громко кричала, узнав, что сорвала джекпот. Ее внучка, услышав крик, вбежала в комнату к бабушке и перепроверила выигрышные билеты, чтобы убедиться, что та не сделала ошибку.

Победительница поделилась своими планами на будущее, заявив, что намерена щедро разделить свой выигрыш с близкими родственниками как в Соединенных Штатах, так и на Филиппинах. Она подчеркнула, что это удача не только для нее, но и для всей ее семьи, и с радостью планирует помочь им в осуществлении их мечт и улучшении качества жизни.

Ранее мужчина выиграл в лотерею $100 тысяч благодаря билету, который достался ему бесплатно.

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