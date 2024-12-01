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Ситуация с пассажирами круизного лайнера, заглохшего на пути в Антарктиду, урегулирована

РБК: ситуация с пассажирами круизного лайнера SH Diana урегулирована

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Swan Hellenic

Ситуация с пассажирами круизного лайнера SH Diana, который заглох на пути в Антарктиду, урегулирована, корабль продолжает движение. Об этом сообщил гендиректор компании-оператора Swan Hellenic Андреа Зито, передает РБК.

Во время круиза из Кейптауна (ЮАР) в Ушуайю (Аргентина) на 14-й день маршрута на лайнере была выявлена техническая неисправность, из-за которой он не успел бы прибыть в Аргентину, поэтому экипаж решил сократить маршрут, рассказали в компании.

В Ушуайю SH Diana должен прибыть утром 1 декабря.

«Все процессы на борту протекают в штатном режиме, угрозы безопасности пассажиров нет. Ситуация на судне находится под контролем береговых служб и экипажа, каких-либо замечаний по работе судовых механизмов нет, судно продолжает движение в хороших погодных условиях с соблюдением требований безопасности», — заявили в Swan Hellenic.

29 ноября сообщалось, что граждане России и Китая устроили голодовку на борту SH DIANA, чтобы им вернули деньги за испорченный отдых. Судно должно было дойти до Антарктиды, а к 3 декабря до конечной точки — Ушуайи, но 22 ноября судно застряло из-за поломки двигателя.

Туристическая компания отказалась компенсировать полную стоимость отдыха, пообещав вернуть 50% или предоставить скидку в 65% на следующий круиз.

Ранее сообщалось, что россиянка голодает на лайнере SH Diana, пока ей не дадут новый тур.

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