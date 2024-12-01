Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Обвиняемый по делу о бронежилетах заключил соглашение со следствием

Фигурант дела о некачественных бронежилетах заключил сделку со следствием

close
Алексей Никольский/РИА Новости

Обвиняемый по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов для ВС РФ Вячеслав Портянников заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении судебные документы.

«Дает подробные признательные показания, заключил 31 октября 2024 года досудебное соглашение о сотрудничестве», — отмечается в документах.

Кроме того, Портянников активно сотрудничает со следствием.

29 ноября Басманный суд Москвы отпустил Портянникова из СИЗО и отправил под домашний арест до 28 февраля 2025 года.

Портянников обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. По версии следствия, сотрудники группы компаний «Пикет» совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.

Главными обвиняемыми проходят генеральный директор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова. Все трое арестованы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Фигуранты дела вину не признают. Гендиректор настаивает, что качество поставленной продукции его компании доказала экспертиза в одной из войсковых частей, которой достались бронежилеты.

Ранее стало известно о новых исках по делу бывшего замминистра обороны Иванова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами