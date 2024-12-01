Обвиняемый по делу о бронежилетах заключил соглашение со следствием

Обвиняемый по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов для ВС РФ Вячеслав Портянников заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении судебные документы.

«Дает подробные признательные показания, заключил 31 октября 2024 года досудебное соглашение о сотрудничестве», — отмечается в документах.

Кроме того, Портянников активно сотрудничает со следствием.

29 ноября Басманный суд Москвы отпустил Портянникова из СИЗО и отправил под домашний арест до 28 февраля 2025 года.

Портянников обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. По версии следствия, сотрудники группы компаний «Пикет» совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.

Главными обвиняемыми проходят генеральный директор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова. Все трое арестованы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Фигуранты дела вину не признают. Гендиректор настаивает, что качество поставленной продукции его компании доказала экспертиза в одной из войсковых частей, которой достались бронежилеты.

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