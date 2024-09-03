В деле о поставках в Минобороны некачественных бронежилетов появились новые фигуранты и взятки В деле о некачественных бронежилетах появились новые фигуранты и взятки

В уголовном деле о поставках некачественных бронежилетов для Минобороны на сумму более 2 млрд рублей появились новые фигуранты. Кроме того, в деле появился новый эпизод о даче взятки чиновникам военного ведомства.

В рамках расследования уголовного дела о хищении более 2 млрд рублей при поставках некачественных бронежилетов для ВС РФ появились новые фигуранты, сообщает ТАСС. Это дело объединили с эпизодом о даче взятки и посредничестве в ее передаче неустановленным чиновникам Минобороны.

Главными обвиняемыми проходят генеральный директор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова. Все трое арестованы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, они похитили средства, выделенные на поставку бронежилетов для армии, поставив продукцию, не соответствующую требованиям, установленным Минобороны. Им грозит до 10 лет.

К делу о хищениях были добавлены обвинения в даче взятки и посредничестве в ее передаче (ч. 5 ст. 291 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По этому эпизоду проходят Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко. Они подозреваются в передаче взяток неустановленным должностным лицам Минобороны для сокрытия факта поставки некачественных бронежилетов и снижения возможных последствий для «Пикета».

Примечательно, что один из подозреваемых, Сергей Семенихин, на момент возбуждения дела был пенсионером и ранее не имел судимостей.

Дело «Пикета»

В 2023 году Минобороны закупило у компании «Пикет» не менее 20040 бронежилетов и «плитников» (уменьшенных версий бронежилетов) на 2 млрд рублей. По версии следствия, цена оказалась завышена, а качество изделий не соответствовало условиям контракта, что установили получившие их военные.

Фигуранты дела вину не признают. Гендиректор настаивает, что качество поставленной продукции его компании доказала экспертиза в одной из войсковых частей, которой достались бронежилеты.

Следствие же считает, что на прибыль от мошеннического контракта Есипов купил три больших участка земли в подмосковной Балашихе.

Он также приобрел бизнес-центр в столице недалеко от станции метро «Тульская», почти полностью выкупил ООО «Фаунд Мэри» (оптовая торговля табаком) и вложился в большое количество акций еще четырех фирм.

Есипова, Кальченко и Антонову арестовали и отправили в СИЗО в Москве в начале апреля. Все трое просили перевести их под домашний арест. Кальченко и Антонова объясняли, что им надо присматривать за малолетними детьми, а Есипов посчитал содержание под стражей слишком суровой мерой для такого дела. Однако Басманный суд не согласился с этими доводами, пояснив, что есть реальный риск попытки обвиняемых скрыться, уничтожить улики или повлиять на свидетелей.