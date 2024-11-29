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Обвиняемого в поставке некачественных бронежилетов для МО РФ отпустили

Суд отпустил фигуранта дела о бронежилетах Портянникова под домашний арест

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Басманный суд Москвы отпустил под домашний арест фигуранта уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ Вячеслава Портянникова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

По словам собеседницы агентства, мера пресечения в отношении Портянникова была изменена на домашний арест до 28 февраля 2025 года. При этом в суде не уточнили, в связи с чем фигуранта решили отпустить из СИЗО.

Портянников обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. По версии следствия, сотрудники группы компаний «Пикет» совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.

Главными обвиняемыми проходят генеральный директор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова. Все трое арестованы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Фигуранты дела вину не признают. Гендиректор настаивает, что качество поставленной продукции его компании доказала экспертиза в одной из войсковых частей, которой достались бронежилеты.

Ранее Минобороны РФ подало многомиллионный иск к производителю средств борьбы с беспилотниками.

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