Французы проведут демонстрацию против отправки западных войск на Украину

В Париже пройдет демонстрация на фоне разрешения США, Великобритании и Франции применять Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ и возобновления дискуссий о возможной отправке западных военных в зону спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что акция получила название «Национальная манифестация за мир» по призыву партии «Патриоты». Движение стартует на площади Пале-Руаяль недалеко от Люксембургского сада, после чего участники пройдут в направлении центра города.

Организаторы манифестации сообщали, что во французских СМИ распространяется идея о якобы «российской угрозе», в связи с чем гражданам необходимо якобы «готовиться к войне» с Россией.

Таким образом, акция призвана указать на опасность провоенной и антироссийской политики Макрона. «Патриоты» призывают к деэскалации конфликта на Украине и протестуют против участия в нем Франции.

«Не позволим (президенту Франции Эммануэлю — «Газета.Ru») Макрону, ЕС и «ястребам» НАТО втянуть нас в третью мировую войну. Больше ни евро, ни оружия, ни одного французского солдата на Украине. Свободная Франция и мир!» — написал в преддверии митинга основатель партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

До этого французская газета Le Monde со ссылкой на источники писала, что западные страны возобновили обсуждения отправки своих войск или бойцов частных военных компаний на Украину. Подобные обсуждения появились на фоне возможного прекращения поддержки Украины со стороны США.

Ранее глава МИД Италии высказался об отправке военных на Украину.