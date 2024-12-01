Россиян призвали сохранить старые карточки СНИЛС

Старые карточки свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) со страховым номером индивидуального лицевого счета нужно сохранить, поскольку они продолжают действовать. С таким призывом выступили в Социальном фонде России, передает РИА Новости.

«Все выданные страховые свидетельства являются действующими», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что обращаться в Социальный фонд России для замены документа не нужно.

В фонде также напомнили о поправках в закон о персонифицированном учете. Согласно им, информация о СНИЛС предоставляется гражданину РФ в виде бумажного или электронного удостоверения.

До этого депутат петербургского Заксобрания Павел Крупник предложил объединить общегражданский паспорт со СНИЛС и ИНН в один физический носитель, оснащенный чипом. Соответствующее обращение с просьбой оценить данную идею он направил председателю Правительства Михаилу Мишустину. По словам парламентария, это бы «упростило жизнь многим россиянам».

Ранее сообщалось, что в удостоверениях пенсионеров сделают особую отметку.