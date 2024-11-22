В удостоверениях пенсионеров сделают особую отметку

Минтруд РФ предложил пенсионерам выдавать электронные удостоверения с QR-кодом для подтверждения льготного статуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По проекту свидетельство пенсионера в электронной форме будет содержать QR-код. В ведомстве сообщили, что использование QR-кода — это право, а не обязанность.

В Минтруде обратили внимание, что свидетельство пенсионера, оформленное на бумажном носителе, содержит: фото, ФИО, СНИЛС, вид пенсии и срок, на который она установлена.

Накануне группа депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации внесла в нижнюю палату парламента законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода при оплате в безналичном порядке товаров, работ и услуг. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что предлагаемые изменения в законодательство направлены на совершенствование регулирования платежных услуг, развитие конкуренции на платежном рынке и снижение издержек торгово-сервисных предприятий и банковэ

Ранее россиянам рассказали, как распознать мошеннический QR-код.