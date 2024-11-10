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Россиянкам объяснили, как получить родовой сертификат

Депутат Фролова: беременные могут получить родовой сертификат на 12 тысяч рублей

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Peakstock/Shutterstock/FOTODOM

В России беременные женщины могут получить родовой сертификат от государства на 12 тысяч рублей. Об этом сообщила РИА Новости член комитета Государственной думы по охране здоровья Тамара Фролова.

По ее словам, деньги от сертификата можно потратить на медицинские услуги, например в женской консультации, в роддоме и детской поликлинике. Сертификат может также покрыть некоторые расходы по диспансерному наблюдению ребенка в первый год жизни.

Фролова уточнила, что родовой сертификат оформляют только в электронном виде, его можно получить бесплатно в женской консультации с 30-й недели беременности, и с 28-й недели, если женщина беременна двумя и более детьми.

Первые 4000 рублей из сертификата предназначены для женской консультации, где наблюдается беременная женщина, 6000 рублей — роддому, а оставшиеся 2000 рублей — детской поликлинике, сказала Фролова.

Депутат объяснила, что для получения документа нужны только паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Для чего нужен такой сертификат, как его получить и на какие услуги он распространяется, — в материале «Газеты.Ru».

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