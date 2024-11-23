Европе предрекли новый газовый кризис

Агентство Bloomberg сообщило, что Европе угрожает новый газовый кризис.

«Стремительно истощающиеся запасы газа и надвигающееся сокращение поставок из Москвы создают предпосылки для нового энергетического кризиса в Европе, которая все еще не оправилась от сильнейших потрясений двухлетней давности», — говорится в материале.

Отмечается, что цены на газ в течение года выросли на 45%. По данным экспертов, темпы роста цен на газ в Европе ниже, чем в 2022 году, однако ситуация может повториться и ЕС будет готов покупать газ за любую цену.

22 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение санкций в отношении Газпромбанка со стороны США можно считать попыткой помешать поставкам российского газа в Европу, на что последуют ответные меры. 21 ноября США расширили санкционный список против РФ, включив в него ряд юрлиц, в том числе Газпромбанк.

Ранее Медведев заявил, что Европа замерзает без российского газа.