Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Европе предрекли новый газовый кризис

Bloomberg: Европе грозит новый газовый кризис, цены выросли на 45%

close
Global Look Press

Агентство Bloomberg сообщило, что Европе угрожает новый газовый кризис.

«Стремительно истощающиеся запасы газа и надвигающееся сокращение поставок из Москвы создают предпосылки для нового энергетического кризиса в Европе, которая все еще не оправилась от сильнейших потрясений двухлетней давности», — говорится в материале.

Отмечается, что цены на газ в течение года выросли на 45%. По данным экспертов, темпы роста цен на газ в Европе ниже, чем в 2022 году, однако ситуация может повториться и ЕС будет готов покупать газ за любую цену.

22 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение санкций в отношении Газпромбанка со стороны США можно считать попыткой помешать поставкам российского газа в Европу, на что последуют ответные меры. 21 ноября США расширили санкционный список против РФ, включив в него ряд юрлиц, в том числе Газпромбанк.

Ранее Медведев заявил, что Европа замерзает без российского газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами