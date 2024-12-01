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В России начал действовать сезонный запрет для автомобилистов

В России начал действовать сезонный запрет езды на летней резине

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В России начал действовать сезонный запрет на езду на летней резине. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что такая информация следует из вступившего в силу в прошлом году постановления правительства о поправках в Кодекс об административных правонарушениях.

Наказание за нарушение этого запрета — штраф в размере 500 рублей. Он может применяться в течение декабря, января и февраля.

При этом Министерство внутренних дел (МВД) России в лице официального представителя Ирины Волк сообщило, что не будут штрафовать автомобилистов за использование летней резины.

«В СМИ и Telegram-каналах появился ряд публикаций о том, что с 1 декабря полицейские якобы будут штрафовать всех, кто не использует зимнюю резину. Поверьте, это не так», — заявила официальный представитель МВД РФ.

Волк подчеркнула, что сотрудники полиции нацелены на помощь водителям и разъяснительную работу.

До этого сообщалось, что в декабре текущего года российских автомобилистов ждет целый ряд важных изменений: от очередного подорожания машин до новых требований к госномерам, а также покрышкам и срочной замены прав. К чему нужно быть готовыми водителям в конце года — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали о правилах безопасного вождения зимой.

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