Россиянам рассказали о правилах безопасного вождения зимой

Одно из самых главных правил безопасного вождения зимой в минусовую температуру — резко не тормозить. Об этом «Ленте.ру» сообщил автомобильный эксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Три главных правила: первое — быстро не ездить, второе — резко не тормозить, третье — рулем работать очень плавно. Вот три главных правила безопасного вождения зимой», — перечислил Моржаретто.

Автоэксперт отметил, что при нарушении одного из условий существует вероятность попадания в дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

До этого технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что россияне, которые не меняют резину на своих автомобилях с наступлением холодов, подвергают себя целому ряду рисков.

«Летние шины сделаны из такой резиновой смеси, которая дубеет, становится «деревянной», при первом же холоде. А холод для этого изделия — это как раз от +7 до +5 градусов. То есть машина на такой дубовой резине будет терять в управляемости, снизится пятно контакта с дорогой, будет хуже сцепление», — заявил он.

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