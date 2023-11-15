В России призвали обязать мигрантов сдавать биометрию при въезде в страну

Мигрантов следует обязать сдавать биометрические данные перед въездом в Россию, считает первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Это позволит отслеживать приезжих, которых выселили из страны за какие-либо нарушения без права возврата, заявил депутат в пресс-центре НСН.

«Например, подрались два мигранта в РФ. На следующий день за госсчет их сажают в самолет и отправляют обратно. И ни-ког-да в Россию они больше въехать не смогут, поскольку мы знаем их биометрические данные», — объяснил Гусев свое мнение.

Такой инструмент, по его словам, станет «заслоном лазейки», так как многие выселенные из страны мигранты могут вернуться, изменив имя и получив новые документы.

«Уверен, что для тех, кто приезжает сюда заниматься криминалом, эта мера станет самым жестким фильтром», — заявил депутат.

Напомним, зампред комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин поддержал введение в отдельных регионах запрета для мигрантов на работу в определенных профессиях.

В Новосибирске ранее семью мигрантов выдворили из страны из-за хулиганства детей, бросавших камни в учительницу.