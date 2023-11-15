Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России призвали обязать мигрантов сдавать биометрию при въезде в страну

Депутат ГД Гусев: мигранты перед въездом должны сдавать биометрические данные

close
100%
Depositphotos

Мигрантов следует обязать сдавать биометрические данные перед въездом в Россию, считает первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Это позволит отслеживать приезжих, которых выселили из страны за какие-либо нарушения без права возврата, заявил депутат в пресс-центре НСН.

«Например, подрались два мигранта в РФ. На следующий день за госсчет их сажают в самолет и отправляют обратно. И ни-ког-да в Россию они больше въехать не смогут, поскольку мы знаем их биометрические данные», — объяснил Гусев свое мнение.

Такой инструмент, по его словам, станет «заслоном лазейки», так как многие выселенные из страны мигранты могут вернуться, изменив имя и получив новые документы.

«Уверен, что для тех, кто приезжает сюда заниматься криминалом, эта мера станет самым жестким фильтром», — заявил депутат.

Напомним, зампред комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин поддержал введение в отдельных регионах запрета для мигрантов на работу в определенных профессиях.

В Новосибирске ранее семью мигрантов выдворили из страны из-за хулиганства детей, бросавших камни в учительницу.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий