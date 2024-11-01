Росстат заявил об изменениях в сборе данных о мигрантах

С августа 2024 года Росстат совместно с МВД улучшит сбор данных о миграции, перейдя на электронный обмен информацией о россиянах, иностранцах и лицах без гражданства. Теперь данные будут передаваться еженедельно, что обеспечит защищенный доступ к информации, в отличие от ранее используемой месячной отчетности на бумажных носителях, сообщает РБК.

По словам руководителя Росстата Сергея Галкина, отказ от бумажного документооборота ускорит обработку данных и снизит расходы на печать и хранение документов. Это также позволит учесть категории мигрантов, которые ранее не попадали в статистику. Для перехода к электронному сбору данных разработано новое программное обеспечение, которое до конца 2024 года будет работать в пилотном режиме, что может привести к задержкам в публикации миграционных данных.

С 2025 года обновленная статистика будет появляться быстрее, что улучшит реакцию на изменения в миграционных потоках. Это также создаст возможности для использования более сложных аналитических инструментов для исследований и разработки образовательных, экономических и социальных программ.

Отмечается, что сейчас в статистику Росстата по международной миграции включаются только мигранты с регистрацией в России на срок девять месяцев и более, что не учитывает факты краткосрочных пересечений границы.

До этого первый зампред комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов предложил платить россиянам за информацию о местах проживания нелегальных мигрантов.

Ранее в России призвали обязать мигрантов сдавать биометрию при въезде в страну.