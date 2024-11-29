Банк Швейцарии обвинили в отмывании денег дочери экс-президента Узбекистана

Генпрокуратура Швейцарии обвинила частный банк Lombard Odier в отмывании денег для организации «Офис», созданной дочерью первого узбекского президента Гульнарой Каримовой. Пресс-релиз размещен на сайте ведомства.

Согласно его тексту, обвинения касаются не только действующего в Швейцарии с 1796 года финансового учреждения, но и одного его экс-менеджера, который якобы знал Каримову до начала работы в банке и был членом инвестиционного комитета ее фонда. Прокуратура подозревает Lombard Odier и его бывшего сотрудника в отмывании денег в особо крупных размерах и в том, что они сыграли «решающую роль» в сокрытии доходов «Офиса» с 2005 по 2012 год.

В пресс-релизе уточняется, что экс-менеджер управлял девятью связанными с Каримовой банковскими счетами. При этом для них якобы были указаны ложные бенефициарные владельцы, и ему было об этом известно.

«В этом контексте обвиняемый также предположительно ложно описал компанию «Офис» как действующую компанию, зная, что она не вела никакой коммерческой деятельности и не имела сотрудников и была создана преступной организацией исключительно для предоставления законного прикрытия для перевода средств преступного происхождения», — отмечается в документе.

Генпрокуратура подозревает, что обвиняемый предпринял ряд шагов, чтобы помешать установлению происхождения, отслеживанию и конфискации активов, которые, как он знал, были доходами от преступлений. Претензии к Lombard Odier связаны с тем что банк не соблюдал стандарты по борьбе с отмыванием денег и собственные правила при открытии и управлении указанными счетами, а также не предпринял шагов для предотвращения отмывания денег.

Каримова — старшая дочь Ислама Каримова, возглавлявшего Узбекистан с 1989 по 2016 год. Сейчас она находится на родине в заключении. В 2015 году женщина была признана виновной судом Узбекистана в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, за что получила пять лет заключения. В 2017 году Каримовой добавили еще пять лет наказания, которое до 2019 года она отбывала дома. В 2020-м дочь экс-президента признали виновной по делу о вымогательстве и хищениях, добавив еще 13 лет и четыре месяца тюрьмы.

Ранее сообщалось, что Швейцария вернет Узбекистану $131 млн Каримовой.