В Белоруссии по неизвестной причине загорелся головной вагон дизель-поезда

На западе Белоруссии загорелся дизель-поезд, сообщает МЧС республики в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, пожар начался около 21:02 в машинном отделении головного вагона состава на перегоне «Гуды-Бастуны» в Гродненской области у деревни Жирмуны. В результате произошедшего никто не пострадал: 15 пассажиров смогли самостоятельно покинуть поезд. К 22:19 огонь ликвидировали четыре пожарных расчета. Причина возгорания уточняется.

10 ноября на западе Польши от грузового состава загорелся поезд с футбольными фанатами, из-за чего были эвакуированы около 1 тыс. человек. По данным пожарной службы, о возгорании в вагоне грузового поезда стало известно около 15:00 (17:00 мск). Рядом с ним находился пассажирский состав, в котором болельщики варшавского футбольного клуба «Легия» ехали на матч с познаньским «Лехом». Огонь перекинулся с одного поезда на другой, пассажиров успели эвакуировать. Очевидцы слышали взрывы. СМИ предположили, что они связаны с бензовозами на расположенном поблизости от места происшествия разливочном заводе. Также рассматривается версия о том, что поезд подожгли хулиганы.

Ранее кабина горящего грузовика рухнула на рельсы и остановила движение поездов под Петербургом.