На западе Польши от грузового состава загорелся поезд с футбольными фанатами

В городе Познань на западе Польши загорелись пассажирский и товарный поезда, из-за чего были эвакуированы около 1 тыс. человек. Об этом сообщает издание Onet.

По данным пожарной службы, о возгорании в вагоне грузового поезда стало известно около 15:00 (17:00 мск). Рядом с ним находился пассажирский состав, в котором болельщики варшавского футбольного клуба «Легия» ехали на матч с познаньским «Лехом». Огонь перекинулся с одного поезда на другой, пассажиров успели эвакуировать. Очевидцы слышали взрывы. Onet предположило, что они связаны с бензовозами на расположенном поблизости от места происшествия разливочном заводе. Также рассматривается версия о том, что поезд подожгли хулиганы.

Неделю назад в Берлине полностью сгорел поезд. Машинисту и проводнику потребовалась помощь медиков.

Ранее кабина горящего грузовика рухнула на рельсы и остановила движение поездов под Петербургом.