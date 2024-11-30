Нашелся миллиардный долг Блиновской перед налоговой

Долг блогера, известной как «королева марафонов», Елены Блиновской перед налоговой не погашен. Об этом сообщил РИА Новости ее юрист Иван Морозов.

По его словам, долг блогера согласно единому налоговому счету по-прежнему есть. Морозов пояснил, что ИП Блиновской было ликвидировано из-за банкротства, а информация по задолженностям физлиц посторонним недоступна.

Накануне SHOT обратил внимание на то, что у Блиновской полностью исчез полуторамиллиардный долг перед Федеральной налоговой службой. После этого налоговый юрист женщины признался, что не понимает, как это произошло.

Елена Блиновская находится в СИЗО по уголовному делу о неуплате налогов. Ее задержали в апреле 2023 года, когда она пыталась выехать из России. Следствие предположило, что Блиновская платила налоги по упрощенной системе для ИП — по ней доход не должен превышать 150 млн руб. в год. Однако, зарабатывая в разы больше, она дробила бизнес — деньги шли на счета 18 компаний и трех ИП, которые были связаны между собой. Для легализации неуплаченных налогов блогер купила автомобиль, который оформила на мужа, и приобретала товары для фирм, оформленных на родственников. Из-за того, что блогер снижала уровень доходов, ФНС недосчиталась более 918 млн руб.

После задержания Блиновской назначили меру пресечения в виде домашнего ареста, однако в январе 2024 года из-за нарушения условий домашнего ареста ее поместили в следственный изолятор. Согласно SHOT, сейчас общая сумма задолженности блогера составляет более 1,168 млрд руб.: из них 918 млн руб. — это основной долг по налогам, остальное — пени и штрафы. В начале октября Блиновская погасила часть долга в размере 320 млн руб.

Ранее сообщалось, что люксовые автомобили Блиновской отнимут у новых владельцев.