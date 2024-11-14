Люксовые автомобили Блиновской, проданные до ареста, отнимут у новых владельцев

Покупатели люксовых автомобилей обанкротившейся блогерши Елены Блиновской лишатся этих машин через суд. Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. По его словам, если автомобили продали значительно дешевле рыночной цены, есть основание для оспаривания сделки.

«Конфисковать автомобиль у нового владельца могут, если была совершена сделка с неравноценным встречным исполнением, то есть машину продали дешевле, чем она стоит в среднем по рынку. Например, на 20-50%. Это должен оспаривать либо финансовый управляющий, либо другие кредиторы», — предупредил Радько.

Кроме того, если будет доказано, что автомобиль был продан взаимозависимым лицам с целью вывода его из-под банкротства, тогда сделка будет оспорена, добавил адвокат.

После того, как сделку признают недействительной, автомобиль возвращается в конкурсную массу имущества, принадлежавшего должнику к моменту объявления его банкротом. Тот, кто купил машину, встает в очередь кредиторов к этому должнику. То есть новый собственник лишается и машины и денег, подчеркнул юрист.

В гараже Елены Блиновской, как сообщалось, находятся автомобили Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler, Mitsubishi Outlander, а также снегоболотоход, моторная лодка и гидроцикл. Одну из машин — Bentley — блогер уже смогла сбыть после того, как в середине октября 2024 года Савеловский суд Москвы снял арест с части ее имущества.

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