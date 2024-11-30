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Россиянин заработал 42 млн рублей на «мандариновой» афере

Жителя Новороссийска будут судить за аферу с мандаринами на 42 млн рублей

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Артур Лебедев/РИА Новости

Жителя Новороссийска будут судить за «мандариновую» аферу на 42 млн руб., сообщает МВД в своем Telegram-канале.

По версии следствия, россиянин узнал, что предприниматель из Сочи хочет приобрести в Грузии 1 тыс. т мандаринов, и предложил помочь с приобретением и поставкой фруктов. Бизнесмен согласился и перевел задержанному 42 млн руб. После этого житель Новороссийска перестал выходить на связь, а полученными средствами распорядился по своему усмотрению.

Согласно публикации, в отношении задержанного возбудили уголовное дело по 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ). Ему может грозить лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

В начале ноября в Петербурге братья-цыгане продали пенсионерке 40 банок коллагена под видом красной икры. Женщина отдала торговцу на Фронтовой улице 37 тыс. руб., однако, придя домой и открыв для пробы одну банку, обнаружила подделку. Экспертиза показала: вместо рыбного деликатеса банки были заполнены имитацией — коллагеновыми шариками, окрашенными в красный цвет.

Ранее мошенники обманули россиянина, который мечтал о страусе.

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