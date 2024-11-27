Мошенники обманули россиянина, который мечтал купить страуса

В Забайкалье мужчина планировал заняться разведением страусов, поверил мошенникам и лишился почти ста тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 52-летний житель Краснокаменска, мужчина планировал заняться разведением страусов. В сети он увидел объявление о продаже птицы. Забайкалец признался, что разводить страусов было его давней мечтой, и низкая цена, указанная в объявлении, подтолкнула его к ее исполнению.

Связавшись с лже-продавцом, потерпевший перевел предоплату за восемь страусов в сумме 60 тыс. рублей. Злоумышленники еще несколько раз связывались с потерпевшим, они сообщили, что птицам необходим специальный корм, который они так же готовы доставить. На протяжении месяца у жителя Краснокаменска под различными предлогами мошенники похитили почти 100 тыс. рублей. Не дождавшись обещанных страусов, россиянин пошел в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее пенсионерка из Петербурга поверила аферистам и отдала им более 22 млн рублей.