В Петербурге братья-цыгане продали пенсионерке 40 банок коллагена под видом красной икры

Жительница Петербурга купила у незнакомцев 40 банок красной икры, вместо деликатеса в упаковке оказались красные коллагеновые шарики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс -службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В правоохранительные органы обратилась 68-летняя жительница Петербурга, женщина рассказала, что купила 40 банок красной икры у незнакомца на Фронтовой улице.

«Женщина отдала торговцу 37 тысяч рублей, однако, придя домой и открыв для пробы одну банку, обнаружила подделку. Экспертиза показала: вместо рыбного деликатеса банки были заполнены имитацией — коллагеновыми шариками, окрашенными в красный цвет», — сообщает РИА Новости.

Мошенников удалось задержать, сотрудники ГАИ остановили автомобиль, в котором находились двое братьев-цыган. Молодые люди задержаны. Известно, что оба проживают в Ставропольском крае. Следователи проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее в Ленобласти в цыганском таборе нашли оружие, наркотики и 15 млн рублей.