Путин утвердил бюджет фонда ОМС на 2025‑2027 годы

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) на 2025 год, а также на плановый период 2026 и 2027 годов. Эта информация размещена на портале официального опубликования правовых актов.

Из документа следует, что доходы фонда в 2025 году оценены в 16,624 триллиона рублей, что составляет 7,7% от ВВП, в то время как расходы составят 16,993 триллиона рублей (7,9% от ВВП). Расходы по обязательному пенсионному страхованию составят 11,138 триллиона рублей, по обязательному социальному страхованию при временной нетрудоспособности и материнстве - 1,169 триллиона рублей, а на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 174,526 миллиарда рублей.

В планах на 2026 год доходы бюджета фонда прогнозируются на уровне 18,594 триллиона рублей, а в 2027 году - 19,764 триллиона рублей. Расходы ожидаются на уровне 18,274 триллиона рублей в 2026 году и 19,426 триллиона рублей в 2027 году. Таким образом, в рассматриваемый трехлетний период предусмотрен переход от дефицита бюджета Соцфонда, который в 2025 году составит около 369 миллиардов рублей (покрываемый за счет остатка средств на начало года), к профициту: 320 миллиардов рублей в 2026 году и 338 миллиардов рублей в 2027 году.

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