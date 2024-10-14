Юрист объяснила, что делать, если вам отказали в медпомощи по ОМС

Право на медицинскую помощь и обслуживание закреплено в Конституции РФ (ст. 41) и предоставляется гражданам бесплатно в государственных и муниципальных учреждениях. Основные законы, защищающие права пациентов, включают Федеральный закон №5487-1 «Об охране здоровья граждан» и Федеральный закон №1499-1 «О медицинском страховании граждан». Эти акты регулируют порядок оказания медицинских услуг и защиту прав пациентов в случае их нарушения, рассказала «Газете.Ru» юрист Зара Горбушина.

Суды общей юрисдикции рассматривают споры, связанные с правами застрахованных лиц. В Гражданско-процессуальном кодексе прописано, что такие споры могут инициировать застрахованное лицо, его представитель или медицинская организация. Судебная защита гарантируется, но также возможен досудебный порядок разрешения конфликтов через страховую компанию или городские арбитражные комитеты.

«Закон обязывает медицинские учреждения предоставлять услуги в рамках страхования по договорам ОМС. Пациент имеет право на надлежащее качество и своевременность медицинской помощи. Если медицинское учреждение нарушает эти условия, пациент может подать жалобу. Основные нарушения, встречающиеся в практике, включают необоснованный отказ в медицинской помощи, низкое качество обслуживания, неправильную диагностику, ошибки при хирургических вмешательствах, несоблюдение правил госпитализации или транспортировки, а также отсутствие необходимой информации о состоянии здоровья пациента», — отметила она.

Также часто встречаются случаи, когда пациентам приходится оплачивать услуги, которые должны предоставляться бесплатно в рамках ОМС.

«Это является грубым нарушением, и пациент имеет право требовать компенсацию за моральный и материальный ущерб. Важным аспектом является нарушение врачебной тайны, когда данные о здоровье пациента разглашаются без его согласия», — сказала эксперт.

При решении вопроса о судебной защите необходимо не только зафиксировать факт нарушения, но и проверить, были ли использованы все досудебные меры. Если они не дали результата, пациент вправе обратиться в суд. Судебные разбирательства требуют установления причинно-следственной связи между действиями медицинского персонала и ухудшением состояния пациента. В конечном итоге суд выносит решение по возмещению ущерба и восстановлению нарушенных прав.

«Права пациентов включают получение медицинской помощи по всей территории России, выбор медицинской организации и врача, а также право на информацию о своем диагнозе и лечении. Пациент может обратиться с жалобой к руководству учреждения, в департамент здравоохранения, к своему страховщику или непосредственно в суд», — резюмировала она.

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