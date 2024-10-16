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В России изменят госгарантии оказания медпомощи

Минздрав предложил расширить объемы медпомощи россиянам по ОМС

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Freepik.com

Минздрав России представил проект госгарантий бесплатной медицинской помощи на ближайшие три года. Эксперты РБК рассказали, что изменится в лечении россиян и что не попало в проект.

Министерство в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) впервые предложило регламентировать нормативные объемы медпомощи на посещения центров здоровья с профилактическими целями. На это намерены потратить 4,4 млрд руб.

Согласно проекту, планируется определить нормативы медпомощи и финансовых затрат на проведение диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья граждан. На это Минздрав предлагает выделить 42,9 млрд руб. в 2025 году, 51 млрд руб. в 2026 году и 59,5 млрд руб. в 2027 году.

Кроме того, впервые установлены нормативные объемы медпомощи и финансовых затрат по отдельным видам сердечно-сосудистых операций в условиях стационара.

По ОМС также предлагается оплачивать новые виды операций, включая замену нейростимуляторов, хирургическую коррекцию нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора и другие.

Средние нормативы объема медпомощи за счет бюджета, отмечает издание, в следующем году останутся на уровне 2024 года, а на 2026–2027 годы планируется снизить нормативы для первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях, посещений с профилактической и обращений по заболеваниям, а также на 2% для медпомощи в дневном стационаре.

Средние нормативы объема скорой медицинской помощи на сохранятся на уровне этого года.

Ранее мэр Москвы рассказал о планах по модернизации столичной медицины.

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