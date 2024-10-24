Депутаты ГД предложили штрафы за продажу детям опасных газосодержащих товаров

Группа депутатов и сенаторов представила в Госдуму законопроект, который предусматривает введение административной ответственности за несоблюдение запрета на продажу несовершеннолетним потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводороды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

«Принятие законопроекта позволит обеспечить исполнение предлагаемого законодательного ограничения продажи несовершеннолетним потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы, соответствующими мерами административной ответственности», — указано в пояснительной записке.

Предлагается внести поправки в статью 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая касается несоблюдения ограничений и нарушений в сфере продажи табачных изделий, продукции, содержащей никотин, а также сырья для их производства. Предлагается распространить санкции, действующие за реализацию табачной продукции несовершеннолетним, и на случаи продажи потенциально опасных товаров с газосодержащими компонентами.

Таким образом, размер штрафа будет составлять до 60 тысяч рублей для граждан, до 300 тысяч рублей для должностных лиц и до 600 тысяч рублей для юридических лиц.

Правительство РФ в своем отзыве выразило поддержку данного законопроекта.

Сегодня «Коммерсантъ» сообщил, что в России вновь обсуждают запрет продажи табачной и никотиносодержащей продукции, а также устройств для ее потребления и кальянов тем, кто родился после 31 декабря 2009 года.

Ранее кабмин РФ поддержал проект о повышении штрафов за курение у детсадов и школ.