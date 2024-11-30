Боевики вошли в город Мурек в сирийской провинции Хама

Боевики заняли город Мурек в сирийской провинции Хама, который находится примерно в 30 километрах к северу от административного центра провинции. Об этом сообщает радиостанция Sham FM.

«Вооруженные группировки вошли в город Мурек в провинции Хама», — сообщается в репортаже.

Кроме того, радиостанция опровергла информацию о том, что боевики находятся в городе Мухрада и Скальбия. По ее данным, на окраинах этих населенных пунктов находятся сирийские военнослужащие.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

Позже в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что Воздушно-космические силы России в течение суток уничтожили не менее 200 боевиков организации «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) и других группировок, перешедших в наступление в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб.

Ранее в Сирии террористы напали на консульство Ирана.