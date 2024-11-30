Главный Дед Мороз записал видео из терема после слухов о закрытии своей резиденции

Всероссийский Дед Мороз после появления в СМИ данных о закрытии его резиденции из-за проблем с налогами пригласил всех в гости в Великий Устюг. Видеообращение размещено в его Telegram-канале.

В ролике Дед Мороз, сидя в своем тереме за накрытым к чаю столом, передал всем «морозный привет» опроверг информацию о том, что его вотчину закрыли, Новый год отметили, а его самого нет. Он заявил, что ждет всех в гости, чтобы зарядиться хорошим новогодним настроением и прикоснуться к сказке.

30 ноября Mash написал, что главный российский Дед Мороз также задолжал Федеральной налоговой службе 52 тыс. руб., а на днях юрлицо, отвечавшее за его особняк в Вологодской области, ликвидировали. Представители Всероссийского Деда Мороза назвали «странной» эту публикацию и предположили, что поводом стало судебное разбирательство в отношении экс-гендиректора АО «Дед Мороз» и действующей владелицы ООО «Резиденция Великий Устюг», которая не имеет отношения к главному российскому новогоднему деду.

Ранее главного Деда Мороза России оштрафовали на 24 тыс. руб.