Мужчина из Ленобласти выкопал на своем участке минометную мину времен ВОВ

В Ленобласти мужчина начал копать на своем участке и обнаружил минометную мину. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел в поселке Мыза Ивановка в Гатчинском районе. Местная жительница рассказала, что ее муж начал копать ямку возле дома на своем участке и наткнулся на металл, которым оказался боеприпас. Позже выяснилось, что это минометная мина времен ВОВ.

Сообщается, что на данный момент мина лежит на участке уже два дня. Специалисты в ближайшее время обещали выехать на место и забрать боеприпас.

До этого в Москве полицейские уличили местного жителя в незаконном хранении боеприпасов времен ВОВ. В гараже у мужчины нашли более 500 опасных предметов, а именно патронов различного калибра, взрывателей, гранат, мин и учебных снарядов.

Ранее неизвестный оставил боеприпас времен ВОВ на воинском мемориале в Подмосковье.