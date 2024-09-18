Полицейские нашли в гараже у москвича патроны, гранаты и мины времен ВОВ

В Москве полицейские уличили местного жителя в незаконном хранении боеприпасов времен ВОВ. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, москвича заподозрили в незаконном хранении боеприпасов. Во время обыска гаража мужчины сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 500 опасных предметов, а именно патронов различного калибра, взрывателей, гранат, мин и учебных снарядов времен ВОВ. Отмечается, что часть арсенала была пригодна к использованию по назначению.

Выяснилось, что россиянин увлекался раскопками на местах военных сражений времен ВОВ, но при этом никаких разрешительных документов на хранение боеприпасов у него было. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 222 УК РФ. Ему избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

До этого авиабомбу времен ВОВ обнаружили на федеральной трассе М-4 «Дон» вблизи Новороссийска. На кадрах с места видно боеприпас, лежащий на куче веток.

Ранее водолазы нашли в канале Петербурга ржавую мину времен ВОВ.